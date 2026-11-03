Ким Е Чжон отвергла заявления ФБР о связях атаковавших Binance хакеров с КНДР

Tекст: Антон Антонов

«ФБР США пытается очернить нас как «государство киберпреступности», говоря, что получило информацию о причастности к событию хакерской организации, которая получает так называемую «поддержку» КНДР», – говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон обвинила США в провокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экономист Иван Лизан подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе криптобиржи Binance.

Белый дом заявил о расследовании возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у биржи.