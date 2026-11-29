«В рамках ответа на агрессию против нашей страны вооруженные силы провели пять масштабных военных операций», – заявил Сариа.
По его словам, в результате точных попаданий вспыхнули пожары на газоперерабатывающем заводе Аль-Усмания в Эль-Ахсе и газовой станции Шедгам в Восточной провинции. Кроме того, атакам подверглись батальон связи Национальной гвардии в Эр-Рияде, радар в районе Хамис-Мушайта и порт Джидды, передает ТАСС.
Военный представитель мятежников также пригрозил продолжить атаки вглубь саудовской территории нарастающими темпами. Он подчеркнул, что удары не прекратятся до полного снятия блокады Йемена и завершения военных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла по меньшей мере три авиаудара по порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена.
Армия Пакистана объявила о направлении своих военнослужащих в Саудовскую Аравию для укрепления обороны королевства после ракетных и беспилотных атак йеменских хуситов.