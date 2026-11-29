Кредиторы Thames Water намерены предложить правительству Британии «золотую акцию» проблемной водной компании – первый такой инструмент в британском водном секторе – в рамках «лучшего и окончательного» плана спасения, пишет The Guardian.
Консорциум London & Valley Water готов подать улучшенную заявку уже в понедельник. Она включает 13,1 млрд долларов нового капитала, списание около 35% основного долга с остатком примерно 14,4 млрд долларов, отказ от дивидендов на десять лет и фонд в 98,3 млн долларов для помощи малообеспеченным домохозяйствам. Фонд на модернизацию инфраструктуры и борьбу с загрязнением увеличен на 393,3 млн долларов – до 1,3 млрд долларов.
Разрешить сделку с кредиторами, национализировать компанию или ввести иную форму государственного контроля решает Энди Бернем. Прежнее предложение кредиторов в этом году отклонила занимавшая тогда пост министра окружающей среды Эмма Рейнольдс, сославшись на чрезмерное бремя для потребителей. В пятницу Высокий суд разрешил экстренные кредиты на 3,1 млрд долларов в дополнение к уже выданным 3,9 млрд долларов.
Thames Water обслуживает 16 млн клиентов в Лондоне и долине Темзы, а долг на ее балансе достигает 26,2 млрд долларов. Акционеры покинули компанию в 2024 году, после чего она перешла под контроль кредиторов. В Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявили, что Thames Water давно подводит общественность, а усиленный закон о воде повысит общественный контроль и ответственность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе консалтинговая компания EY предупредила о риске рецессии в Британии в случае затяжной блокады Ормузского пролива. В июне британское правительство изучало возможность продажи 100 тыс. тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos в пользу украинской армии. В январе британские власти рассматривали передачу Украине доходов от изъятой российской нефти из «теневого флота».