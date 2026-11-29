МИД: Дипломаты Евросоюза впечатлились российским докладом по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Европейские дипломаты посвятили разбору подготовленных российской стороной документов большую часть времени, выделенного им для выступлений по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщил Лукьянцев в Telegram-канале.

«В частности, доклад по Украине их так впечатлил, что они подробно остановились на разделах документа и цитировали положения, касавшиеся проведения мероприятий в честь нацистов», – отметил Лукьянцев.

Представители Евросоюза зачитывали отрывки о сооружении памятников коллаборационистам, препятствовании празднованию Дня Победы, сносе монументов Красной Армии, а также о преследовании канонической Украинской православной церкви и запрете русского языка.

Лукьянцев добавил, что поблагодарил коллег за рекламу докладов и пригласил их на будущие презентации документов в Женеве и Вене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал о неудаче попытки Великобритании помешать принятию российской резолюции в Совете ООН по правам человека.

В середине месяца руководитель департамента назвал голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма подтверждением преждевременности исключения из Устава ООН упоминаний о вражеских государствах.

В начале месяца представитель российского ведомства отметил хорошую тенденцию в итогах голосования по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН.