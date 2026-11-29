Швейцарский депутат Меттан предупредил о риске попадания оружия на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Смягчение закона об экспорте швейцарского оружия повышает вероятность его попадания на Украину, несмотря на то что эта страна не вошла в список получателей, передает РИА «Новости» заявление депутата кантонального парламента Женевы Ги Меттана.

«Новый закон – в силу большого количества затронутых государств, а также того факта, что большинство из них входят в НАТО или другие западные альянсы <…>, – повышает риск того, что это оружие в конечном итоге окажется в странах, ведущих боевые действия», – заявил политик.

По словам Меттана, трудно представить, чтобы Швейцария стала выражать протест или вводить санкции против США или Германии, если те решат реэкспортировать ее вооружения в Израиль или на Украину.

Ранее поправки в закон об экспорте оружия поддержали 54% участников швейцарского референдума. При этом инициативу отвергли во франкофонных кантонах и италоязычном Тичино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье по итогам общенационального референдума 58% голосующих выступили за поправки к закону о торговле оружием, разрешающие экспорт и реэкспорт военных материалов странам, участвующим в конфликтах.

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил о вступлении поправок в силу в первой половине 2027 года.

В субботу Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) не ответил на вопрос о причинах отказа от письменных гарантий по нереэкспорту швейцарского оружия в третьи страны.