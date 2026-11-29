Newsweek: НАТО спрячет штабы под землю из-за дронов и гиперзвукового оружия

Tекст: Мария Иванова

НАТО ищет способы скрыть под землей личный состав, командные пункты, полевые госпитали и склады с боеприпасами из-за широкого применения беспилотников, спутникового наблюдения и гиперзвукового оружия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

Издание опирается на мнение помощника начальника штаба по инженерным вопросам и военно-гражданскому сотрудничеству в составе корпуса быстрого реагирования НАТО под командованием Великобритании полковника Дрю Крейга.

По данным газеты, приучение солдат альянса к нахождению под землей, вероятно, станет более приоритетной задачей. Четких правил относительно облика подземных сооружений нет: согласно планам НАТО, одни из них могли бы представлять собой переоборудованные заброшенные шахты, другие – легко адаптируемые подземные парковки.

Крейг указал, что туннели и замкнутые пространства уязвимы перед термобарическим оружием, и предупредил, что без должного внимания к конструкции подобные объекты могут стать смертельными ловушками.

Президент России Владимир Путин еще в 2024 году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО и в этом нет никакого смысла. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, констатировал он: «Умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич оценил риск нападения на альянс со стороны России как относительно низкий.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посоветовал представителям НАТО выучить русский язык для понимания слов России об отсутствии планов нападения на страны альянса.