Tекст: Ольга Иванова

Лидер левой коалиции «Широкий фронт» и кандидат на пост премьера Испании Ада Колау, проголосовав на парламентских выборах, оставила свое удостоверение личности на столе избирательной комиссии, сообщило со ссылкой на радиостанцию Cadena SER агентство РИА «Новости». «Кандидат, проголосовав в обычном режиме, стала участницей забавного эпизода: она забыла свое удостоверение личности на столе, за которым только что отдала свой голос», – передала радиостанция.

Cadena SER опубликовала видео, на котором видно, как один из присутствующих догнал Аду Колау за пределами участка и вернул ей документ, а над политиком посмеялся ее маленький сын, сопровождавший ее на голосовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cadena SER.

По данным Cadena SER, в воскресенье министр здравоохранения Испании Моника Гарсия пришла голосовать без бумажного удостоверения личности и попыталась воспользоваться его цифровой версией, но не смогла получить к ней доступ из-за отсутствия сотовой связи на участке, передало РИА «Новости». Гарсия была вынуждена ненадолго покинуть участок в сопровождении представителя, чтобы «поймать» связь, после чего вернулась и завершила процедуру голосования без дальнейших проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Испании началось голосование на досрочных всеобщих выборах в парламент.

Аналитики ожидали смены партии у власти и пересмотра экономической модели страны по итогам этих выборов.

В прошлом месяце правительство Испании распустило парламент и назначило проведение досрочного голосования на 29 ноября.