Полонист: Прибалтика не пустит войска Варшавы даже под угрозой атаки России

Полонист Стремидловский: Польше не удастся заставить НАТО применить 5-ю статью

Tекст: Олег Исайченко

«Крайне сомнительно, что Польша действительно может ввести войска на территорию Прибалтики. Напомню, что у Варшавы имеются значительные исторические проблемы с данным регионом, из-за чего ни Таллин, ни Рига, ни Вильнюс не захотят добровольно впускать к себе армию давнего соперника», – указал полонист Станислав Стремидловский.

Он подчеркивает: марш генерала Люциана Желиговского на Литву никто не забыл. По его мнению, среди прибалтов до сих пор бытует мнение, что захватнические амбиции у поляков никуда не делись. «Собственно, сомнения в том, что Варшава наращивает армию исключительно в целях совместной обороны, высказываются и сейчас», – уточняет собеседник.

Издание Onet, опубликовавшее соответствующую статью, является подразделением немецкого медиахолдинга Axel Springer SE. «За этой газетой закрепилась репутация жесткого сторонника премьера Польши Дональда Туска. Журналисты этого ресурса поддерживали данного политика даже в те дни, когда он находился в оппозиции. Соответственно, связей в текущем правительстве страны у них действительно много», – заметил полонист Стремидловский.

Однако он также отмечает, что помимо репутации самого издания стоит обратить внимание и на личность журналиста, ответственного за написание статьи. «Автор материала – Витольд Юраш. Это весьма сомнительный колумнист, к мнению и информации которого со скепсисом относятся даже сами поляки. Раньше он был сотрудником МИД, но был оттуда уволен, после чего и занялся «чеканкой» прогнозов, которые никогда не сбывались», – акцентирует собеседник.

Эксперт также сомневается в том, что ввод польских войск на территорию Прибалтики сможет вынудить НАТО задействовать 5-ю статью альянса для защиты региона. «Союзники Варшавы воспримут происходящее исключительно как волюнтаризм восточноевропейской страны. Столь серьезные шаги в одиночку не предпринимают», – поясняет он.

То есть для фиксации якобы угрозы со стороны России должно будет пройти соответствующее заседание альянса, по итогам которого все члены НАТО и подтвердят необходимость введения войск на территорию Прибалтики. «Кроме того, кандидатов «возглавить» это движение немало помимо Польши. У той же Германии в регионе стоит танковая бригада. Ведущая роль Варшавы в этом процессе отнюдь не очевидна», – заключил Стремидловский.

Ранее польское издание Onet сообщило, что Варшава готова направить войска в одну из стран Балтии в случае предполагаемой «атаки» со стороны России. При этом Польша якобы намеревается сделать это, не дожидаясь активизации 5-й статьи НАТО, которая предполагает принцип коллективной обороны. По информации издания, такой позиции придерживается правительство страны.

Отмечается, что это решение позволит Варшаве надавить на союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы и они присоединились к якобы защите региона. При этом один из министров отметил, что военная помощь не должна ослабить обороноспособность самой Польши. Поэтому, по его словам, в первую очередь могут быть задействованы подразделения специального назначения.

Напомним, 20 ноября министр нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и, предположительно, реактивного БПЛА на территории страны, пишет РБК. По его словам, снаряды упали в Новы-Липовце Люблинского воеводства и Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства, предполагаемый дрон обнаружили в Молодыче. Пострадавших и повреждений критической инфраструктуры не было.

В произошедшем он обвинил Россию. На этом фоне посла Георгия Михно вызвали в польский МИД и заявили протест. Дипломат назвал обвинения безосновательными и не подкрепленными доказательствами. Глава отечественного дипведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты в сторону стран Европы и НАТО.