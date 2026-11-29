Tекст: Мария Иванова

Возгорание в двухэтажном административном здании на территории посольства Турции в центре Москвы ликвидировали. «Предварительно, произошло возгорание в административном здании на территории посольства Турции по адресу 7-й Ростовский переулок, дом 12», – сказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составила около одного квадратного метра. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, здание предназначено для проживания сотрудников посольства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг порядка 150 человек покинули башню «Меркурий» делового центра «Москва-Сити» из-за возгорания.

На прошлой неделе в центре Москвы загорелось административное здание.

В начале месяца из здания торгового центра в Новой Москве из-за возгорания эвакуировали порядка 150 человек.