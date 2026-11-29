Tекст: Мария Иванова

О несанкционированном доступе к сайту культурного центра NHK стало известно вечером в субботу, сообщил телеканал NHK.

В результате инцидента в сеть попали имена, адреса, номера телефонов и другая личная информация 1,21 млн человек, которые в последние пять лет лично, по телефону или онлайн подавали заявки на прохождение курсов, передает ТАСС.

Администрация ресурса заверила, что злоумышленникам не удалось получить номера банковских счетов и другие финансовые сведения пользователей, и напомнила о необходимости не передавать неизвестным личную информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Сайт центра остается недоступным до принятия мер по устранению угрозы и завершения всех необходимых проверок безопасности.

24 ноября о возможной утечке данных 11 млн своих клиентов заявила японская корпорация Keio, которая занимается железнодорожным транспортом, недвижимостью и розничной торговлей. Позднее телеканал NHK сообщил о начале работы правительственной рабочей группы по предотвращению кибератак.

В Японии в последние месяцы резко возросло число кибератак на различные компании и ведомства, к настоящему времени зафиксирована утечка данных уже десятков миллионов пользователей. Местные эксперты связывают это со стремительным развитием искусственного интеллекта и его использованием вне правового поля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская энергетическая корпорация KEPCO подтвердила масштабную утечку личных данных более 1,5 млн пользователей.

В середине ноября японская компания Keisei Electric Railway сообщила о масштабной утечке личных данных миллионов пользователей.

В конце октября японская компания Ymirlink предупредила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей.