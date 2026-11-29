Президент Швейцарии сообщил о запуске новых правил экспорта оружия в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

Одобренные на референдуме поправки к закону о военных материалах, смягчающие запрет на поставки и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, должны вступить в силу в первой половине 2027 года, сообщил президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, передает ТАСС.

«Федеральный совет определит дату вступления поправок в силу, которая, как предполагается, придется на первую половину 2027 года. До этого времени будут продолжать действовать нынешние положения закона», – сказал Пармелен на пресс-конференции по итогам окончательного подсчета голосов.

Новые правила с определенными ограничениями позволят поставлять швейцарские вооружения 36 странам, преимущественно НАТО и ЕС, даже в случае их участия в вооруженных конфликтах. Конфедерация перестанет требовать у покупателей оружия письменных гарантий не передавать его третьим странам без разрешения Берна. Поставки и реэкспорт оружия на Украину по-прежнему остаются под запретом, однако власти Швейцарии признают, что спустя время закупленное европейскими странами швейцарское вооружение может быть передано Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье 58% участников референдума в Швейцарии поддержали поправки к закону о торговле оружием.

В субботу Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам не ответил на вопрос о причинах отказа от письменных гарантий по нереэкспорту швейцарского оружия в третьи страны.

В середине ноября официальный представитель Государственного секретариата экономики Франсуаза Чанц сообщила о планах Швейцарии утвердить поправки об экспорте вооружений в 36 стран при их участии в военных конфликтах.