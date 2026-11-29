El Pais: Суд в Испании освободил миллиардера из США из-за ошибок в переводе

Tекст: Ольга Иванова

Национальная судебная коллегия Испании отпустила Чеймберса, удержав его паспорт и запретив покидать страну. Решение принято после того, как американская сторона признала три существенные ошибки в переводе документов на экстрадицию, пишет El Pais.

Выяснилось, что при описании действий активиста в текст было добавлено слово «насилие», которого не было в оригинале. В Вашингтоне назвали искажения непреднамеренными и возложили вину на частную компанию, однако адвокаты заявили о 30 изменениях и обвинили власти в недобросовестности.

«Против меня был выстроен целый нарратив, чтобы обвинить в участии в террористической деятельности», – заявил Чеймберс.

Активист был арестован на Ибице в июле по ордеру Интерпола. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, организации беспорядков и сговоре во время протестов 2023 года против израильского оборонного подрядчика Elbit.

Защита настаивает на политической мотивированности дела. По словам адвоката, жалоба ФБР была подана спустя девять месяцев после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума о национальной безопасности, предписывающего возбуждать уголовные дела против левых и антифашистских групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца прокуратура Парагвая обратилась в суд с просьбой оставить бывшего президента страны Сантьяго Пенью под стражей.

В прошлом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария.