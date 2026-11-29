Роспатент зарегистрировал товарный знак «Курск – Родина Колобка»

Tекст: Ольга Иванова

Форум креативных индустрий «Два измерения» прошел в Курске в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», собрав более 400 участников для обсуждения креативной экономики, рекламы, продвижения и формирования национальной и региональной идентичности. Программа включала три тематические сессии с участием федеральных экспертов.

В пленарной сессии «Национальная идентичность через креативные индустрии» участвовали губернатор Курской области Александр Хинштейн, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, советник гендиректора Агентства стратегических инициатив по креативной экономике Екатерина Черкес-заде и руководитель Роспатента Юрий Зубов. Хинштейн подчеркнул, что символы Курской области не должны ограничиваться Курской битвой, КМА, соловьем и антоновкой, и призвал расширять набор региональных брендов.

«У нас гораздо больше брендов, которые мы должны развивать, продвигать и делать их широко известными за пределами нашего региона. И задача наша не только в том, чтобы «консервировать» культуру, а делать так, чтобы это работало и на имидж, и на экономику региона. Задачи, которые ставит государство и президент, – это рост вклада креативной экономики в ВВП и валовой региональный продукт. И здесь перед нами стоят действительно масштабные, амбициозные цели. А наследие – это не только предмет гордости, это основа для развития на Курской земле», – сказал Александр Хинштейн.

Глава региона представил проект «Курские соловьи», идею которого предложил школьник Платон Медведков: в разных точках города уже установлены восемь мини-скульптур соловьев с QR-кодами, через которые можно узнать об истории и людях Курска, и губернатор призвал жителей придумывать новые образы. На форуме объявили о регистрации в Роспатенте словосочетания «Курск – Родина Колобка» в качестве товарного знака, свидетельство о регистрации Александр Хинштейн получил из рук Юрия Зубова.

Зубов пояснил, что Роспатент провел серьезную экспертизу заявки, потребовал у заявителей доказательства и аргументацию происхождения бренда, после чего принял решение о регистрации. Он выразил уверенность, что новый знак станет дополнительным стимулом для креативного бизнеса и напомнил, что ранее служба подтвердила исключительные права на географические указания «Суджанская керамика», «Суджанское ковроткачество» и «Кожлянская игрушка».

Участникам и гостям форума представили формирующуюся систему поддержки креативных индустрий в Курской области: недавно губернатор провел первое заседание профильного штаба с участием представителей творческих профессий и бизнеса. Лаборатория школы креативных индустрий демонстрирует современные технологии – студия дополненной реальности «оживляет» кожлянскую игрушку, школьники создают иллюстрации к сказкам, а киностудия снимает уже восьмой фильм; федеральные эксперты договорились о проведении в Курске фестиваля кинопроизводства.

На первой сессии форума «Что такое креативная экономика?» обсуждались законодательные основы отрасли, региональные экосистемы и перспективы творческого бизнеса, а также роль Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития в координации 16 направлений креативной экономики – от архитектуры, кино и музыки до народных промыслов, гастрономии, IT и видеоигр. Продюсер сериалов «Ландыши», «ГДР» и «Марик» Юрий Сапронов и гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев поделились опытом создания востребованного контента и развития регионального кино и анимации.

Вторая сессия «Реклама и продвижение: как продавать свой продукт не только друзьям» была посвящена современным маркетинговым инструментам; в ней участвовали Алексей Гореславский, заместитель декана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Дмитрий Шелухин, основатель Agenda Agency Олег Бармин и руководитель креативного агентства BlackLight Максим Перлин. Шелухин напомнил о необходимости четко понимать целевую аудиторию и конкуренцию за время человека, а Перлин отметил, что искусственный интеллект уже берет на себя часть задач начинающих специалистов и призвал студентов параллельно с учебой развивать собственные проекты и цифровые площадки.

Творческий потенциал региона участники форума увидели на выставке работ курских мастеров, где были представлены традиционные наряды, народные промыслы и особенно суджанская керамика – фигурные сосуды, посуда и игрушки. Несмотря на вынужденный переезд из Суджи, мастера продолжают развивать ремесло и передавать навыки молодежи, а форум стал площадкой для объединения креативных сообществ Курской области и выработки стратегии дальнейшего развития отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Курской области Александр Хинштейн подписал соглашение о создании в историко-культурном кластере «Курская крепость» площадки Государственного Русского музея.

Президент России Владимир Путин отметил высокий интерес жителей Курской области к культурным мероприятиям.