Киодо: США сочли недостаточными оборонные расходы Японии в 376,6 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Планы властей Японии сократить оборонные расходы на 30% в предстоящие пять лет вызвали недовольство в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Администрация президента США Дональда Трампа по неофициальным каналам уведомила Токио, что сумма ниже 376,6 млрд долларов, которая будет потрачена на оборону за пять лет, окажется недостаточной. По сведениям агентства, тема оборонных расходов станет одной из тем для обсуждения во время визита в Японию главы Пентагона Пита Хегсета, который начнется 8 декабря.

На следующей неделе японская правящая коалиция также намерена обсудить размер оборонных затрат. По оценкам Киодо, входящая в коалицию партия «Общество обновления Японии» может потребовать повышения расходов минимум до 439,3 млрд долларов.

Американская сторона требует от европейских и тихоокеанских союзников повышения прямых ассигнований на вооруженные силы до 3,5% ВВП, однако Токио пришел к выводу, что не сможет выполнить такую задачу из-за бюджетных ограничений. Япония готова потратить на эти нужды в предстоящие пять лет 313,8–376,6 млрд долларов, что примерно на 30% меньше сформулированного ранее запроса на 502,1 млрд долларов. Одной из причин предполагаемого сокращения стала нехватка бюджетных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп проигнорировал премьер-министра Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС.

В четверг министерство обороны Японии уведомило ведущие компании военно-промышленного комплекса о крупном сокращении расходов на производство вооружений со следующего финансового года.

В пятницу администрация президента США потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов за пять лет.