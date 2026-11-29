Tекст: Дарья Григоренко

Слухи об отравлении Сергея Соседова на обеде с мэром Нерюнгри не соответствуют действительности. Мэр города не знаком с ним лично и никогда его не видел. В то время, когда мог состояться вымышленный обед, мэр находился на объекте, а затем проводил прием, так как в городе ликвидировали последствия ЧП, передает «Комсомольская правда».

Местные организаторы сообщили, что после трагедии они позвонили и доложили мэру. По его указанию в больницу экстренно вызвали хирургов. Они провели консилиум и решили оперировать, однако травма была очень тяжелой. Вскоре после операции Соседов умер в реанимации.

В расследовании также объясняется причина расхождений во времени прибытия скорой помощи. Выяснилось, что таймеры видеокамер внутри гостиницы отставали на один час от реального времени. Скорая прибыла через 12 минут после вызова.

Судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков в эфире подтвердил отсутствие криминального следа в смерти телеведущего. Эксперты пришли к выводу, что Сергей потерял сознание и упал навзничь, что привело к тяжелейшей травме головы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Нерюнгри Илья Гудошник заявил о намерении подать иск о защите чести и достоинства после телепрограммы о смерти Соседова.

В начале месяца председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика после появления видео с моментом его падения.

Криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа на записи последних минут жизни телеведущего.