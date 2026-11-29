Минздрав Албании: 61 человек пострадал на протестах в Тиране

Tекст: Мария Иванова

Акции против властей Албании прошли в субботу и в ночь на воскресенье в центре Тираны, где участники продолжающихся с мая протестов требовали отставки премьера и лидера правящей Социалистической партии Эди Рамы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АТА, которое приводит данные Минздрава страны.

«Шестьдесят один человек, включая полицейских, протестующих, журналистов, сотрудников безопасности, депутатов и прохожих, получил травмы и медицинскую помощь в ходе протестной акции», – сообщил Минздрав.

Ранее в воскресенье МВД Албании сообщило о задержании 12 человек и ранении 17 полицейских. Против демонстрантов полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки.

Албания в субботу отмечала национальный праздник День флага в честь получения независимости от Османской империи в 1912 году. Студенческие протесты перешли в острую фазу в середине октября из-за дороговизны обучения, плохих условий для занятий и отсутствия работы по специальности. Эди Рама осудил протестующих за насилие на улицах и отказался уходить в отставку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в Албании посоветовало гражданам избегать районов беспорядков.

В субботу Минздрав Албании сообщил о 19 госпитализированных после протестов в Тиране, среди пострадавших оказались полицейские и журналисты.

В начале месяца участники антиправительственных протестов вступили в столкновения с полицией у резиденции премьер-министра Эди Рамы в центре Тираны.