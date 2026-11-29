Tекст: Мария Иванова

Посольство России в Албании рекомендовало соотечественникам проявлять бдительность, следить за сообщениями СМИ и избегать районов, охваченных беспорядками, передает РИА «Новости».

«Находящимся в Албании россиянам следует проявлять бдительность, следить за сообщениями в СМИ и избегать районов, охваченных беспорядками, а при возникновении экстренных ситуаций – обращаться в посольство России в Тиране по телефону +355 69 60 600 52», – указали в дипмиссии.

Обращений от российских граждан и сведений о пострадавших соотечественниках в связи с протестами в дипмиссию не поступало, отметили в посольстве. С октября в Тиране проходит очередной этап протестных акций.

В ходе акции протеста 28 ноября, в День флага и независимости Албании, пострадал 61 человек, 25 из которых – служащие правопорядка. Пострадали и представители СМИ, освещавшие события с мест. Демонстранты в отдельных случаях забрасывали полицейских камнями и пиротехникой, громили государственные учреждения и городское имущество, полиция и ее спецподразделения в ответ применяли водометы, резиновые дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадала городская инфраструктура, в том числе исторические объекты и государственные учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство здравоохранения и социальной защиты Албании сообщило о 19 госпитализированных после протестов в Тиране.

В начале месяца участники антиправительственных протестов вступили в столкновения с полицией у резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы в центре Тираны.

В прошлом месяце посол России в Албании Алексей Зайцев также рекомендовал согражданам проявлять бдительность и обходить районы беспорядков.