The Sunday Times: Би-би-си убедила власти ввести ТВ-сбор для стримингового

Tекст: Мария Иванова

Пользователи стриминговых сервисов в Британии будут платить телевизионный сбор в 236 долларов в год, даже если не смотрят телевидение. Новые правила затронут клиентов Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, NOW и HBO Max и вступят в силу не ранее 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Би-би-си, испытывающая финансовые затруднения, несколько месяцев просила правительство распространить сбор на зрителей стримингов. От идеи обложить сбором пользователей YouTube, Instagram* и TikTok власти отказались.

Источник газеты в правительстве заявил, что меры принимаются ради спасения корпорации. «Би-би-си – это жизненно важный национальный актив. Если мы ничего не предпримем, то останется выбор лишь между медленной и быстрой смертью. Для выживания Би-би-си необходимо обеспечить прочное финансирование», – сказал источник газеты в правительстве.

Стриминговые сервисы предупредили о сокращении инвестиций в Британию из-за падения числа подписок. Консервативная партия раскритиковала меру, указав на рост издержек для потребителей, страдающих от цен на электроэнергию. Теневой министр культуры, СМИ и спорта Ребекка Пол заявила, что премьер Энди Бернэм обещает помочь трудящимся семьям, а вводит новый побор.

Сейчас лицензионный сбор платят домохозяйства с телевизором: 236 долларов в год за цветной и 79,3 долларов за черно-белый. Сборы приносят корпорации около 5 млрд долларов в год, это 65% ее бюджета. Ежегодно Би-би-си теряет более 721,1 млн долларов из-за уклонения от уплаты сбора, платят его около 80% домохозяйств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу независимый советник правительства Британии по антисемитизму лорд Джон Манн начал расследование в отношении Би-би-си после обвинений в дискриминации еврейских сотрудников.

В четверг Госдепартамент США выступил против планов Евросоюза ввести цифровой налог на американские IT-компании.