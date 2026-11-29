CNN: КНДР создала систему подготовки хакеров из одаренных школьников

Tекст: Дарья Григоренко

Основы системы заложил основатель КНДР Ким Ир Сен в 1980-х годах, открыв школу для одаренных детей с изучением STEM-дисциплин и иностранных языков, пишет CNN. Ежегодно сотню лучших учеников направляли в военные вузы, а самых способных из них отправляли в Китай и Россию для углубленного изучения программирования и взлома компьютерных систем, сообщает канал.

«Северная Корея сделала то же самое с детьми, обладающими математическими способностями: их выявляют в раннем возрасте и развивают их таланты», – пояснил Карлсен, сравнив подход Пхеньяна с подготовкой олимпийских спортсменов в ГДР.

По возвращении лучших выпускников вербуют в военное подразделение № 121, которое осуществляет кибератаки на зарубежные банки и критическую инфраструктуру. Наиболее успешные специалисты получают просторные квартиры в престижных районах Пхеньяна и возможность перевезти в столицу семью. К 2019 году численность северокорейских хакеров составляла от 1,8 до 7 тыс. человек.

В 2014 году северокорейская группировка Lazarus атаковала студию Sony Pictures, а в 2016 году похитила 81 млн долларов у Центрального банка Бангладеш. Впоследствии из-за ужесточения международных санкций хакеры переключились на кражу криптовалюты, пишет CNN.

Согласно докладу группы экспертов ООН за 2024 год, кибероперации якобы обеспечивают около половины валютных поступлений Северной Кореи. За счет незаконной деятельности в киберпространстве финансируется 40% программ по созданию оружия массового уничтожения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственное телевидение Северной Кореи сообщило о представлении первого чат-бота с искусственным интеллектом.

В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил о расследовании возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

В прошлом месяце неизвестный хакер с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта проник в системы нескольких финансовых учреждений Южной Кореи.