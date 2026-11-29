Mastercard: Розничные продажи в США в «черную пятницу» выросли на 5,8%

Tекст: Ольга Иванова

По предварительным данным Mastercard SpendingPulse, розничные продажи в США без учета топлива и автомобилей в «черную пятницу» 2026 года увеличились на 5,8% по сравнению с прошлым годом: онлайн-покупки выросли на 13,4%, а офлайн-траты – на 3,8%, для магазинов это стала самая сильная Черная пятница с 2022 года, сообщает Mastercard.

Особенно заметным стал рост расходов на технику: траты на электронику и программное обеспечение в саму Черную пятницу увеличились на 7,9% после скачков на 37,9% и 43,5% 18 и 19 ноября, когда вышла игра Grand Theft Auto VI и другие новинки. Отмечается, что искусственный интеллект и цифровые сервисы все активнее помогают покупателям находить товары, сравнивать предложения и принимать решения о покупке.

«Черная пятница показала адаптивного потребителя, который по-прежнему готов тратить, но внимательнее относится к тому, где, когда и как совершать покупки», – заявила Мишель Майер, отметив, что особенно выделились расходы на программное обеспечение, в том числе видеоигры и инструменты на базе искусственного интеллекта, тогда как рост покупок в обычных магазинах подтвердил устойчивый интерес к офлайн-шопингу.

В Mastercard ожидают, что после пика в Черную пятницу потребительская активность традиционно немного замедлится, а затем усилится к Киберпонедельнику, срокам доставки интернет-заказов и в последнюю неделю перед Рождеством, когда многие клиенты делают финальные покупки в магазинах. Компания подчеркивает важность безопасности: система Mastercard SafetyNet, использующая технологии искусственного интеллекта, в первые девять месяцев 2026 года предотвратила мошеннические операции более чем на 7 млрд долларов и должна помочь защитить покупателей в сезон праздников, при этом потребителям советуют внимательно относиться к подозрительным операциям и пользоваться проверенными продавцами и способами оплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца злоумышленники начали распространять вирусы под видом ранней установки игры Grand Theft Auto VI для кражи данных банковских карт и криптокошельков.

«Черная пятница» в 2026 году пришлась на 27 ноября при возможности для российских продавцов начинать и продлевать акции по собственному усмотрению.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о росте доли онлайн-торговли в России до 25% от всего розничного оборота к концу года.