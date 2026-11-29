Доллар в Иране достиг рекордных 3 млн 47 тыс. риалов

Tекст: Мария Иванова

В ходе торгов в воскресенье доллар на свободном рынке Ирана достиг рекордных 3 млн 47 тыс. риалов, после чего риал несколько укрепился, передает ТАСС со ссылкой на сайт TGJU.

Исторического минимума иранская валюта достигла около 12:40 по местному времени (12:10 мск), по состоянию на 13:56 (13:26 мск) доллар стоил 2 млн 989 тыс. 808 риалов. Официальный курс составляет около 1,96 млн риалов за доллар.

За неделю доллар на свободном рынке подорожал почти на 12%, за полгода – на 71%, за год – на 158%.

Год назад, 29 ноября 2025 года, доллар стоил около 1,16 млн риалов. Иранская валюта стремительно дешевеет на фоне войны с США и Израилем, начавшейся 28 февраля, и морской блокады иранских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне конфликт с Ираном привел к резкому росту инфляции и цен на топливо в США.

В мае США препятствовали вывозу иранской нефти.

В марте прошлого года иранский риал упал до 1 млн 36 тыс. риалов за доллар.