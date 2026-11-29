Tекст: Мария Иванова

Российская лыжница Наталья Терентьева финишировала четвертой в масс-старте свободным стилем на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, но была наказана за помеху сопернице при прохождении последнего подъема и опустилась на 13-е место, сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Для Терентьевой это первый турнир на соревнованиях под эгидой FIS с момента отстранения российских спортсменов в 2022 году.

Лыжнице 31 год, спортсменка является олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в эстафете, а после этого родила двоих детей.

Масс-старт стал заключительным стартом в Руке. Второй этап пройдет в Норвегии с 4 по 6 декабря, но россияне пропустят соревнования по решению властей страны. Третий этап состоится в Швейцарии 11–13 декабря.

В сезоне-2026/27 FIS допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта Финляндии Мика Поутала отказался выйти на церемонию награждения по итогам гонки на этапе Кубка мира из-за присутствия на ней российской лыжницы Натальи Терентьевой.

Лыжник из России Савелий Коростелев финишировал десятым в десятикилометровой гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

В среду российские лыжники Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили допуск к гонкам первого этапа Кубка мира в Финляндии, несмотря на ограничения на въезд.