В Египте нашли следы древних озер у поселения возрастом 8,5 тыс. лет

Tекст: Мария Иванова

Поселение возрастом около 8,5 тыс. лет обнаружили в Западной пустыне Египта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

В заявлении ведомства говорится: «В оазисе Фарафра в Западной пустыне обнаружено поселение людей, относящееся к доисторической эпохе, возраст которого, предположительно, составляет около 8,5 тыс. лет. Оно включает около 200 археологических объектов, что делает его одним из крупнейших поселений той эпохи, обнаруженных в регионе».

Предварительные исследования показали, что на этом месте существовало крупное организованное поселение, а не временная стоянка. Каменные сооружения и очаги, предположительно, использовались местными жителями для повседневных бытовых нужд.

Геологические исследования показали, что климат в этом районе в древности был значительно более влажным, чем сегодня. Ученые обнаружили отложения древних озер, а местные горные породы жители поселения использовали для строительства и изготовления орудий труда.

Египетско-итальянская археологическая миссия начала работы на плато Раджих в 2023 году. Исследования направлены на изучение особенностей расселения людей и их адаптации к климатическим изменениям в пустыне Сахара в эпоху голоцена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале археологическая миссия Высшего совета по делам древностей Египта обнаружила в районе Куббат-эль-Хава в Асуане ряд скальных гробниц эпохи Древнего царства.

В ноябре прошлого года египтолог Виктор Солкин назвал перспективным для громких открытий нераскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

В марте прошлого года археологи нашли в Абидосе гробницу неизвестного фараона возрастом около 3,6 тыс. лет.