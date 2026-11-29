Минтуризма Филиппин порекомендовало россиянам посетить острова Сиаргао и Палаван

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянам, которые хотят познакомиться с Филиппинами за пределами популярных курортов Боракай и Себу, стоит посетить острова Сиаргао и Палаван. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель министра туризма Филиппин Стэнли Инг.

«Набирает популярность остров Сиаргао. Туда едут ради серфинга, и там есть хорошие рестораны. Еще я бы назвал Палаван, где много интересных мест. Эль-Нидо регулярно попадает в рейтинги лучших островных направлений мира», – отметил Инг.

Кроме того, перспективным направлением является остров Корон в районе Палавана, где сейчас расширяют возможности местного аэропорта. Однако Боракай остается одним из самых популярных направлений, и все чартерные рейсы ориентированы на него. Инг также выделил Себу как удобное направление для развития авиасообщения с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Инг сообщил о проблемах с развитием прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами из-за нефтяного кризиса.

В субботу он заявил о необходимости тщательно выбирать транспортные компании из-за случаев мошенничества.

В пятницу Инг отметил готовность властей Филиппин расширить прямое авиасообщение с Россией.