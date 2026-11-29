КСИР: Два танкера подорвались на минах на запрещенном Ираном маршруте в Ормузе

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня в первые часы утра два нефтяных танкера-нарушителя, проигнорировавшие морские правила и предупреждения, проходя через Ормузский пролив по закрытому и фальшивому южному маршруту, подорвались на минах и были охвачены огнем», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит РИА «Новости».

В КСИР уточнили, что супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, подорвался в северной части порта Эль-Хасаб. Второй танкер столкнулся с миной на востоке пролива при выходе из него.

Ормузский пролив – один из главных маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство там ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тегеран намерен сохранять ограничения до снятия американской блокады и санкций. Интенсивность движения в проливе остается низкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе.

В среду КСИР заявил о подрыве судна со сжиженным природным газом.

В тот же день на морских минах подорвались два нефтяных танкера.