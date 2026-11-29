Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье участники президентской программы «Время героев» обратились к россиянам с поздравлениями ко Дню матери, отметив, что именно материнское воспитание формирует у детей любовь к Родине, чувство долга и ответственность за свои поступки, а забота о матерях должна стать задачей всего общества.

Герой России Дмитрий Куценко, кавалер трех орденов Мужества и руководитель севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества», заявил, что первые уроки ответственности и трудолюбия дети получают дома, через пример матери – ее отношение к близким, умение держать слово и «оставаться человеком», назвав День матери днем благодарности за терпение, веру и бескорыстную поддержку.

Герой СВО Сергей Карасев, кавалер двух орденов Мужества и заместитель главы городского округа Самара, отметил, что «подвиг материнского ожидания» совершается каждый день, когда матери военнослужащих остаются надежным тылом для сыновей, а письма и звонки из дома придают бойцам силы, подчеркнув, что страна должна навсегда помнить подвиг матерей героев, не вернувшихся домой.

Герой России, депутат Госдумы Дашибал Мункожаргалов подчеркнул, что материнство и семья являются приоритетом государственной политики, напомнив слова Владимира Путина: «Главная наша работа – беречь мам», и призвал выражать благодарность матерям в конкретных поступках – внимании, помощи по дому и ежедневной заботе, которая не ограничивается Днем матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о многодетных семьях дипломатов и сложностях дипломатической службы.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Галактион Кучава предупредил о вредоносных файлах в социальных сетях и мессенджерах под видом праздничных открыток ко Дню матери.

В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о присвоении звания «Мать-героиня» пяти жительницам Подмосковья в преддверии Дня матери.