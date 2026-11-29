Песков: Задача власти – создать систему для решения проблем граждан

Tекст: Дарья Григоренко

«Круглый год очень трудно решать вопросы каждого гражданина. И как раз задача власти – не в ручном режиме решать вопросы каждого гражданина, а создать систему, которая будет позволять этим проблемам решаться», – приводит слова Пескова «Вести».

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, почему формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным не функционирует постоянно.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря. Вопросы главе государства можно задать через специальное приложение, на сайте москва-путину.рф, а также по телефону и СМС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил о поступлении множества острых вопросов на прямую линию с президентом.

В пятницу россияне направили более 105 тыс. обращений в первый день работы кол-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Песков сообщил о приближении числа вопросов к 100 тыс. за первые часы.