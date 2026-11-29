НОАК: Китай усилил патрулирование у спорного острова Хуанъянь

Tекст: Мария Иванова

Корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая провели патрулирование акватории, воздушного пространства и прилегающих к острову Хуанъянь (Скарборо) зон, передает ТАСС со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.

«Остров Хуанъянь является исконной территорией Китая», – говорится в сообщении военного командования.

По данным китайских военных, с начала ноября войска округа усилили патрулирование в водах и воздушном пространстве вокруг острова. Такие меры укрепляют контроль над акваторией и позволяют эффективно реагировать на нарушения прав КНР и провокации. НОАК будет решительно защищать суверенитет и безопасность Китая и твердо поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море, подчеркнули военные.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу принадлежности отдельных зон в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре моряки Народно-освободительной армии Китая зафиксировали проход американского боевого корабля через китайские территориальные воды в Южно-Китайском море.

В начале октября военно-морские и военно-воздушные силы Китая вытеснили филиппинский самолет из воздушного пространства над рифом Хуанъянь.

В сентябре армия Китая провела патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь.