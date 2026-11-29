Delfi: Эстония не пропустила автобус с пассажирами из-за конца рабочего дня

Tекст: Дмитрий Зубарев

В субботу вечером на погранпереходе «Койдула» эстонская сторона отказалась пропустить следовавший из России рейсовый автобус, сославшись на окончание рабочего дня, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

В результате 62 пассажира были вынуждены провести ночь в нейтральной зоне без воды и удобств. «Это является проявлением античеловеческой сущности», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что переход работает всего примерно 3,5 часа вместо положенных 12, а пограничники демонстративно опустили шлагбаум прямо перед транспортным средством.

Издание отмечает, что это второй подобный случай за последнее время. 21 ноября заблаговременно прибывший на границу автобус также отказались оформить до конца смены, из-за чего людям пришлось ждать возобновления работы пункта пропуска более 12 часов.

Несмотря на критику со стороны властей приграничных городов, с 1 декабря Эстония закроет все погранпереходы с Россией. В настоящий момент продолжают работу только три пункта пропуска: пешеходный «Нарва – Ивангород», а также «Койдула – Куничина Гора» и «Лухамаа – Шумилкино».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о ночевке 62 человек на нейтральной полосе после закрытия эстонскими пограничниками шлагбаума перед рейсовым автобусом.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о проявлении русофобии в решении властей Эстонии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

Ранее оставшихся перед эстонской границей людей на ночь разместили в кафе, автобусе и гостиницах в Ивангороде Ленинградской области.