Tекст: Дарья Григоренко

Заявление немецкого министра о том, что стабильность в Европе возможна только в противостоянии с Россией, вызывает вопросы о его состоянии в момент произнесения этих слов.

Такую оценку дал помощник российского лидера в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Тут можно спросить, а в трезвом ли состоянии это было сказано. Я не знаю. <…> От министра иностранных дел такие высказывания слышать по крайней мере необычно», – подчеркнул Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности достижения мира и благополучия в Европе только в противостоянии Москве.



В прошлом месяце немецкий министр отметил необходимость ведения диалога с Российской Федерацией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее усомнилась в когнитивных способностях руководителя немецкого внешнеполитического ведомства.