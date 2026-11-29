Заявление немецкого министра о том, что стабильность в Европе возможна только в противостоянии с Россией, вызывает вопросы о его состоянии в момент произнесения этих слов.
Такую оценку дал помощник российского лидера в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Тут можно спросить, а в трезвом ли состоянии это было сказано. Я не знаю. <…> От министра иностранных дел такие высказывания слышать по крайней мере необычно», – подчеркнул Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможности достижения мира и благополучия в Европе только в противостоянии Москве.
В прошлом месяце немецкий министр отметил необходимость ведения диалога с Российской Федерацией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее усомнилась в когнитивных способностях руководителя немецкого внешнеполитического ведомства.