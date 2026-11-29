Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Карелии вычислили по видеокамерам

Tекст: Дмитрий Зубарев

На кадрах видно, как подростки вместе идут в лес, передает РИА «Новости».

«Тело девочки обнаружили в ходе поисков, искали ее с 27 ноября, по камерам установили, куда двигалась. Также по видео удалось установить, что она шла в сторону лесополосы вместе с подозреваемым», – сообщил источник агентства.

Отмечается, что задержанный юноша и убитая школьница воспитывались в неполных семьях матерями-одиночками. При этом они не были единственными детьми в семьях.

Накануне управление Следственного комитета по Карелии сообщило об обнаружении тела 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в лесополосе в поселке Юляристиоя Питкярантского района. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего знакомого погибшей. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Следственный комитет сообщил о намерении просить суд об аресте подозреваемого.

Задержанный подросток указал полицейским место преступления.

В субботу на теле погибшей девочки зафиксировали следы удушения и ножевые ранения.