Пакистан решил направить войска в Саудовскую Аравию после новых атак хуситов

Tекст: Игорь Иножарский

Вооруженные силы Пакистана направят военнослужащих в Саудовскую Аравию для выполнения задач на территории королевства в рамках действующих договоренностей об оборонном сотрудничестве, передает SCMP. Численность солдат, их конкретные задачи, сроки пребывания и дата прибытия не раскрываются.

Заявление прозвучало через два дня после встречи министров обороны и военных Пакистана, Турции и Саудовской Аравии в Исламабаде, где стороны подтвердили поддержку Эр-Рияда в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне, подписанного в августе 2026 года, пишет Ynet. Документ предусматривает, что нападение на одного из участников считается нападением на всех трех.

«Войска будут выполнять возложенные на них обязанности на территории Саудовской Аравии в соответствии с согласованными обязательствами и установленными рамками оборонного сотрудничества», – говорится в заявлении военного ведомства. Там отметили, что развертывание укрепит обороноспособность королевства на фоне возникающих угроз безопасности и защиты двух главных святынь ислама в Мекке и Медине.

Хуситы, которых поддерживает Иран, в последние месяцы усилили атаки на саудовские города, аэропорты и энергетическую инфраструктуру, а также возобновили нападения на суда в Красном море. Министр обороны Пакистана Хаджа Мухаммад Асиф ранее заявлял, что Исламабад задействует любые доступные средства для защиты королевства. Пакистанские военные находятся в Саудовской Аравии с 1982 года, а в сентябре 2025 года страны подписали отдельное соглашение о взаимной обороне. Исламабад заверяет, что трехсторонний пакт не направлен против какой-либо страны, включая Иран, а его силы не будут входить в Йемен для ударов по повстанцам. Пакистан также ведет переговоры с Катаром и другими странами, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы Йемена атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд инфраструктурных объектов в Саудовской Аравии. В четверг при атаке хуситов на нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане погиб рабочий. Министерство промышленности Саудовской Аравии допустило перенос крупнейшего регионального форума Future Minerals Forum на фоне эскалации конфликта с хуситами.