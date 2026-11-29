Французского аналитика Сорлина впечатлили традиционные ценности России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Традиционные ценности – это впечатляет меня больше всего. Россия четко определила, что такое традиционные ценности, и у нее хватило смелости сделать это. Ни одна страна Западной Европы не пошла на такой шаг», – заявил Сорлин, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия говорит о семье, вере, духовности, традициях, о преобладании нравственного и духовного над мирским и материальным и благодаря этому остается сплоченной, несмотря на внешние трудности и санкции.

«При этом я хочу подчеркнуть, что, несмотря ни на что, остаюсь французским патриотом. Я люблю Францию. Но мне чрезвычайно больно видеть, во что она превращается. Потому что сегодняшняя Россия – это вчерашняя Франция», – добавил аналитик, переехавший в Россию в 2015 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее геополитический аналитик Фабрис Сорлин назвал Россию новым Ноевым ковчегом для консервативных жителей Европы.

Также граждане Франции получили почти 200 специальных виз благодаря указу президента Владимира Путина о поддержке разделяющих российские идеалы иностранцев.

Кроме того, Россия и Франция обменялись осужденным за шпионаж французом и задержанным в Париже россиянином.