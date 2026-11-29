Мьянма активно закупает вооружение для обеспечения национальной безопасности и высоко оценивает эффективность российских танков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».
«Россия предоставляет нам все, что может, все необходимое для обороны страны. Это и вооружение, и технологии, и это очень помогает нашей небольшой стране», – заявил Мин Аун Хлайн. Он добавил, что танки Т-90 имеют хорошую историю использования и будут эффективны для сухопутных войск республики.
Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов назвал Мьянму одним из серьезнейших иностранных и стратегических заказчиков России. По его словам, переход от используемых в республике танков Т-72 к Т-90 обеспечит армию современными прицельными комплексами, системами связи и усиленной защитой.
Командир ремонтной роты вооруженных сил Мьянмы Хай Ман Ньен подчеркнул преимущества Т-90С перед аналогами. Военнослужащий отметил высокую огневую мощь, современную систему управления огнем и наличие динамической защиты «Контакт-5», которая эффективно снижает пробивную способность кумулятивных снарядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в порту Тилава прошла церемония открытия совместных российско-мьянманских военно-морских учений.
Ранее президент Владимир Путин заявил об укреплении двусторонних отношений с Мьянмой.
Также представители Минобороны России обсудили вопросы военно-технического сотрудничества в Нейпьидо.