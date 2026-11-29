Минтуризма Израиля сообщило о планах запустить рейсы из России в Эйлат

Tекст: Мария Иванова

Власти Израиля заинтересованы в увеличении числа рейсов с Россией и расширении их географии. В настоящий момент ведутся переговоры об открытии маршрута на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в расширении географии прямых рейсов между Россией и Израилем. Сейчас активно работаем над возобновлением прямых рейсов из России в Эйлат. Две российские авиакомпании обсуждают этот маршрут с авиационными властями Израиля, и мы со своей стороны содействуем этим переговорам», – сообщила Воронцова.

По ее словам, израильский национальный перевозчик El Al, который приостановил полеты в Москву летом 2026 года, также заинтересован в сохранении российского рынка. Точные сроки возобновления полетов пока неизвестны, решение будет принимать сама авиакомпания.

Сейчас пассажиры могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Эти маршруты обслуживают российские перевозчики Red Wings и «Азимут».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министерство туризма Израиля предложило организовать маршруты на популярный курорт у Красного моря.

Весной израильское туристическое ведомство сообщило о резком падении количества посетивших еврейское государство россиян.

В прошлом году Израиль ожидал возобновления прямых рейсов авиакомпании Red Wings из России в Эйлат.