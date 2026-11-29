IHA: В турецкой провинции Ризе потерпел крушение беспилотник

Tекст: Дмитрий Зубарев

На северо-востоке Турции в деревне Кепрюбашы провинции Ризе потерпел крушение беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

Местные жители обратились в экстренные службы после сильного взрыва. Прибывшие на место инцидента сотрудники жандармерии обнаружили в здании местной чайной фрагменты крыла и фюзеляжа аппарата.

На месте падения образовалась воронка площадью 70 квадратных метров, а ударная волна выбила стекла в четырех ближайших жилых домах. По словам очевидцев, мощный взрыв ощущался на расстоянии до километра от эпицентра. Ближайшее жилое здание находится в 300 метрах от места происшествия.

В настоящее время территория оцеплена. Официальные органы пока не прокомментировали инцидент. Отмечается, что на черноморском побережье Турции регулярно находят дроны и безэкипажные катера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на берег в турецкой провинции Сакарья выбросило часть корпуса беспилотного летательного аппарата.

Также жители района Карасу на побережье Черного моря нашли фрагменты дрона.

Кроме того, фермеры обнаружили очередной упавший беспилотник в провинции Балыкесир.