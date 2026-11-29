Польша готова немедленно задействовать свои вооруженные силы для защиты прибалтийских стран в случае возможной вооруженной провокации со стороны России, пишет польский портал Onet со ссылкой на источники в польском правительстве.
Отмечается, что разногласия в руководстве страны касаются лишь масштабов возможного участия польской армии. По словам одного из источников, в настоящее время у Варшавы нет достаточных ресурсов для проведения полномасштабной операции подобного рода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финском заливе беспилотники атаковали российский сухогруз.
Также министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен просьбу о выделении 547,4 млн долларов на защиту от беспилотников. При этом посольства стран Балтии в Москве опровергли предоставление воздушного пространства Украине для ударов по России.