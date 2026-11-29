В России утвердили первый ГОСТ для доставки лекарств беспилотниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росстандарт подготовил первый национальный стандарт, который регламентирует использование беспилотных авиационных систем для перевозки медицинских грузов, передает РИА «Новости».

В документе прописаны общие требования и практические рекомендации по выполнению авиационных работ с применением специализированного оборудования. Уточняется, что дроны смогут доставлять лекарственные и иммунобиологические препараты, биологические материалы, диагностические средства, реагенты и медицинские изделия.

Особое внимание в стандарте уделено поддержанию необходимого температурного режима на протяжении всего пути. Кроме того, документ устанавливает строгие правила дезинфекции грузовых отсеков и контроля за состоянием термоконтейнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов сообщил о вступлении в силу нового стандарта на мед.

Ранее в России начали создавать новые стандарты для роботов-доставщиков.

Также Росстандарт заявил о планах утвердить правила безопасности и классификации для легального использования роверов.