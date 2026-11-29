Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство труда и пенсий Великобритании подтвердило, что недавний сбой в работе его информационных систем, из-за которого часть сервисов была отключена на несколько дней, стал следствием кибератаки, передает «Интерфакс».

«Совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным центром координации кибербезопасности мы устанавливаем причины попытки несанкционированного доступа к нашим системам. В министерстве есть детально отработанные планы действий на подобные случаи – их без промедлений применили», – говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 26 ноября. В качестве меры предосторожности ряд сервисов отключили, некоторые из них недоступны до сих пор. При этом в министерстве заверили, что нет свидетельств компрометации персональных данных, а выплаты пенсий и пособий продолжаются в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке.

Также десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP.

Кроме того, британская сторона ввела рестрикции в отношении якобы причастных к кибератакам против Лондона сотрудников ГРУ.