Китай вывел на орбиту четыре спутника с помощью ракеты-носителя CZ-6C

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ракета стартовала в 11:53 по пекинскому времени с космодрома в северной провинции Шаньси и вывела на заданную орбиту аппараты «Чжункэ-12» и «Чжункэ-13», а также два спутника для проверки облачных технологий космического базирования, передает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

В ходе этой миссии впервые была применена схема подготовки, включающая сборку, испытание и транспортировку носителя в горизонтальном положении. Кроме того, ракета впервые стартовала с новой пусковой позиции.

Состоявшийся пуск стал 683-м для носителей семейства «Чанчжэн». Ракета CZ-6C представляет собой жидкотопливный двухступенчатый аппарат длиной 43 метра, работающий на керосине и жидком кислороде и способный выводить до 4,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета-носитель «Чанчжэн-2D» доставила на заданную орбиту новейший научный аппарат Pathfinder.

Также китайская ракета «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников SatNet.

Кроме того, Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы аппаратов дистанционного зондирования Земли.