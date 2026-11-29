ЦИК Казахстана: Явка на выборах в маслихаты к 10:00 составила 12,31%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самую высокую активность проявили жители Актюбинской и Кызылординской областей, где проголосовали 16,49% и 16,33% граждан соответственно, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики. Самая низкая явка зафиксирована в Алма-Ате – 6,41%.

В столице Казахстана Астане участие в выборах приняли 9,93% избирателей, а в Шымкенте этот показатель достиг 12,67%. На 3447 мандатов в 228 маслихатах претендуют более 10,9 тыс. кандидатов, при этом правом голоса обладают более 12,6 млн человек.

Внеочередные выборы были назначены после подписания президентом Касым-Жомартом Токаевым указа о роспуске маслихатов всех уровней в середине октября. Нынешнее голосование стало третьим для граждан страны в 2026 году после мартовского референдума по конституции и августовских выборов в новый однопалатный парламент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий местных представительных органов власти.

Также глава государства созвал первую сессию нового однопалатного парламента страны.

Кроме того, президент заявил о смене суперпрезидентской модели управления на президентскую республику с усилением роли парламента.