Байкал и Сочи признаны самыми привлекательными для зимнего отдыха россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидером рейтинга стал Байкал, который выбрали 23% участников исследования, передает РИА «Новости». Сочи и Красная Поляна привлекли внимание 20% опрошенных.

В список востребованных маршрутов также вошли Алтай и Карелия (по 15%), Петербург с Ленинградской областью (13%), а также столичный регион (11%). Меньше респондентов выбрали Кавказские Минеральные Воды, Великий Устюг и Камчатку.

Аналитики отметили, что продолжительность зимнего отдыха в среднем составляет неделю. Почти треть россиян отправляется в поездку на 5–7 дней, тогда как длительные отпуска планирует меньшинство.

Чаще всего в зимние путешествия граждане ездят со своими супругами или партнерами (34%). Почти четверть предпочитает отдых с другими родственниками, а десятая часть опрошенных путешествует в одиночку.

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