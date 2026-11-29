«Артек» запланировал провести в 2027 году не менее десяти зарубежных выездов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный детский центр «Артек» собирается в следующем году организовать не менее десяти выездов за рубеж, расширить сотрудничество с Русскими домами и запустить стажировки для иностранных студентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Для «Артека» важно развивать международное сотрудничество, потому что оно дает детям возможность знакомиться с культурой друг друга, работать над общими проектами и находить друзей в разных странах. Нашим зарубежным коллегам мы хотим показать, как устроена образовательная работа в «Артеке», и познакомиться с их опытом. Эту работу мы планируем вести и в самом центре, и на площадках наших партнеров за рубежом», – отметил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Одним из главных проектов направления станет выездная программа, посвященная истории, культуре России и русскому языку. Педагоги лагеря будут проводить за границей интерактивные занятия и мастер-классы как для начинающих, так и для тех, кто уже владеет русским языком. Кроме того, в план поездок войдут встречи с родительскими сообществами, преподавателями и представителями вузов.

В предварительный список стран для посещения попали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Малайзия, Египет, Лаос и ОАЭ. Ряд мероприятий приурочат к юбилеям установления дипломатических отношений России с Индией, Малайзией и Узбекистаном, а в программу артековских смен могут войти дни стран, телемосты и круглые столы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор «Артека» Константин Федоренко сообщил о превращении лагеря в образовательную систему.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов разрешил возобновить прием местных детей в учреждение после длительного перерыва.

Также «Артек» подготовился принять 2 тыс. иностранных школьников.