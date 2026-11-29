Посол Пакистана Тирмизи заявил о желании возобновить прямые рейсы в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Прямое авиасообщение является важной составляющей нашей более широкой двусторонней повестки по укреплению связей и остается приоритетом для Пакистана», – заявил Тирмизи РИА «Новости».

Посол отметил, что отсутствие прямых рейсов создает практические ограничения для расширения двусторонней торговли, инвестиций, туризма и академических обменов. Он добавил, что с обеих сторон растет понимание экономической и стратегической значимости улучшения связей.

Тирмизи также сообщил, что подготовка программы визита премьер-министра Пакистана в Москву, запланированного на 30 ноября, находится на завершающей стадии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Во вторник посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.

В понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф запланировал посетить Россию с трехдневным визитом 30 ноября.