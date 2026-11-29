Диетолог Ямилова: Небольшие тарелки помогут не переедать

Tекст: Катерина Туманова

«Не стоит отказываться от угощений, лучше контролировать порции. Возьмите по маленькой ложке всего, что хочется попробовать, и ешьте медленно, сосредоточьтесь на вкусе блюда и не отвлекайтесь на внешние факторы», – рассказала Ямилова РИА «Новости».

Врач отметила, что большая тарелка увеличивает риск незаметного переедания. Она также посоветовала делать перерывы во время застолья, вставая из-за стола.

По словам специалиста, стакан воды перед едой активизирует работу желудка и помогает не переедать.

На праздничный стол рекомендуется поставить воду, несладкий компот или домашний лимонад с цитрусовыми и мятой, а от алкоголя лучше отказаться, так как он повышает аппетит.

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