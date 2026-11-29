Переданный из России в Казахстан тигр Амур начал охотиться на диких кабанов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тигр по кличке Амур, которого привезли из России в Казахстан и выпустили в резерват в конце октября, начал самостоятельно охотиться на копытных, в том числе кабанов, передает ТАСС со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Казахстана.

«На сегодня тигрица Умит и самец Амур, выпущенные в естественную среду обитания 31 июля и 31 октября 2026 года соответственно, чувствуют себя хорошо и успешно адаптируются к природным условиям», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что перед выпуском оба тигра прошли ветеринарные обследования и поведенческие испытания. В настоящее время животные самостоятельно охотятся и питаются дикими копытными, что свидетельствует об их успешной адаптации. За тиграми ведется круглосуточное наблюдение с помощью ошейников с GPS-системой.

В мае 2026 года Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления популяции в их историческом ареале. Животных доставили в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Амурский тигр является ближайшим генетическим родственником вымершего туранского тигра, ранее обитавшего на территории Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее переданного из Хабаровского края самца амурского тигра по кличке Амур выпустили в естественную среду обитания в резервате «Иле-Балхаш» на юго-востоке Казахстана.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за предоставление амурских тигров для возрождения популяции туранского подвида.

Кроме того, Владимир Путин сообщил о передаче Казахстану четырех амурских тигров.