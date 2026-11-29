Грушко указал на русофобию при закрытии Эстонией границы с Россией

Tекст: Катерина Туманова

«СМИ показывают, как бедствуют люди, которые вынуждены проводить ночи на границе… Не разрешать близким посещать родственников, престарелых – это не то что нарушает какие-то ценности человеческой жизни, но это показывает, как далеко в этой русофобии можно зайти», – заявил Грушко РИА «Новости» на полях заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Правительство Эстонии 20 ноября решило закрыть с 1 декабря все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

МИД республики назвал причиной такого шага попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в которой Таллин бездоказательно обвиняет Москву. Эксперты полагают, что закрытие границы приведет к оттоку населения и экономическому спаду в Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Грушко назвал закрытие Эстонией пунктов пропуска на границе с Россией актом политического безумия. В четверг направляющиеся в Россию граждане обвинили власти Эстонии в очередях на погранпереходе в Нарве. В тот же день правительство республики отказалось увеличивать часы работы пограничных пунктов до полного закрытия границы.