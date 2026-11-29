В ГД заявили о повышении стоимости пенсионного балла до 172,9 рублей

Tекст: Катерина Туманова

К апрелю 2027 года индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) увеличится дважды, передает ТАСС.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента тоже будет увеличена дважды и дойдет в апреле 2027-го до 172,9 рубля. Цена одного пенсионного балла в этом году – 156,76 рубля», – заявила Кавшар.

Депутат добавила, что проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов предусматривает двойную индексацию страховых пенсий. Выплаты увеличат на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля.

Пенсионный балл выступает ключевым параметром для формирования права на страховую пенсию и расчета ее размера. На этот показатель влияют страховые взносы работодателя и продолжительность стажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент принял закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Соцфонд России объявил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий в 2027 году. Глава Союза пенсионеров рассказал об индексации социальных пенсий в 2027 году.