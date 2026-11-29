В «Мошеловке» раскрыли способы сокрытия похищенных аферистами денег

За мошенническим звонком стоит целая преступная сеть, во главе которой находятся организаторы, передает РИА «Новости».

«Параллельно в схеме участвуют финансовые посредники (дроповоды): они дробят крупные суммы на множество мелких переводов, чтобы запутать следы, и распределяют деньги по картам дропперов – людей, которые предоставляют свои счета за вознаграждение», – рассказала эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, организаторы разрабатывают сценарии, закупают базы данных и управляют финансами, а под их руководством действуют так называемые «звонари».

Эксперт пояснила, что похищенные средства проходят через десятки счетов, конвертируются в криптовалюту или выводятся через платежные сервисы. При переводе средств любая транзакция оставляет след, поэтому мошенники стремятся его максимально скрыть.

Правоохранительные органы для борьбы с такими схемами анализируют цепочки переводов, запрашивают данные у банков и операторов связи, а также ищут пересечения между разными эпизодами.

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