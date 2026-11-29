The Guardian: В Британии начали строить пирамиду из праха людей

Tекст: Катерина Туманова

Монумент, который в итоге будет состоять из 34 592 кирпичей, создается при поддержке электронной группы The KLF. Процесс называется MuMufication: люди могут зарегистрироваться на него для себя или для своих умерших близких, пишет The Guardian.

В каждый кирпич помещается 23 грамма кремированных останков, которые обжигаются в печи, пока не превратятся в глазурь.

В 2026 году к пирамиде будут добавлены 39 человек, в результате чего их общее число достигнет 159. Церемония проходит в рамках празднования Дня мертвых в Биркенхеде.

Пирамида хранится в транспортном контейнере и извлекается каждый год для церемонии, однако сейчас рассматриваются планы по ее постоянному размещению в парке Биркенхеда.

«Мой брат называет это моим «анархистским культом смерти»», – смеется Стив Лоу, главный инженер мастерской L-13 Light Industrial Workshop, участвующий в организации «Дня мертвых» в Биркенхеде и проекта «Пирамида людей» (People’s Pyramid).

Это мероприятие, которое с 2018 года (за исключением 2020-го) ежегодно проводится в разных местах, было анонсировано Джимми Коти и Биллом Драммондом из группы KLF (также известной как The Justified Ancients of Mu Mu или K2 Plant Hire Ltd) – культового электронного дуэта и экспериментальных арт-провокаторов, – после их возвращения на сцену в 2017 году, спустя 23 года отсутствия.

Инженер Лоу отмечает, что финансирование для создания постоянной площадки было бы замечательным, так как пока единственный доход провокаторов – продажа билетов и сувенирной продукции.

«А в итоге мы остаемся в убытке», – констатировал он.

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